Курс валют НБУ на 6 серпня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 6 серпня 2024 року
Курс долара порівняно з 5 серпня знизився до позначки 41.1966 за 1 долар.
Євро подорожчав на 50 коп. до 45.1474 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 5 коп. до 52.5710 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка зріс до рівня 48.5437 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 7 коп. до 10.4778 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.196 600
|EUR
|Євро
|45.147 400
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52,571 000
|CHF
|Швейцарський франк
|48.543 700
|PLN
|Польський злотий
|10.477 800
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.