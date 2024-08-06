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Курс валют НБУ на 6 серпня

Курс валют НБУ на 6 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 6 серпня 2024 року

Курс долара порівняно з 5 серпня знизився до позначки 41.1966 за 1 долар.

Євро подорожчав на 50 коп. до 45.1474 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 5 коп. до 52.5710 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс до рівня 48.5437 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 7 коп. до 10.4778 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.196 600 --0.0284
EUR Євро 45.147 400 +0.5007
GBP Фунт стерлінгів 52,571 000 +0.0503
CHF Швейцарський франк 48.543 700 +1.1967
PLN Польський злотий 10.477 800 +0.0701

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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