Курс валют НБУ на 6 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 6 серпня 2024 року

Курс долара порівняно з 5 серпня знизився до позначки 41.1966 за 1 долар.

Євро подорожчав на 50 коп. до 45.1474 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 5 коп. до 52.5710 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка зріс до рівня 48.5437 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 7 коп. до 10.4778 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.196 600 EUR Євро 45.147 400 GBP Фунт стерлінгів 52,571 000 CHF Швейцарський франк 48.543 700 PLN Польський злотий 10.477 800

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.