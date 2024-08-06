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Курс валют НБУ на 6 августа

Курс валют НБУ на 6 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 6 августа 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 5 августа, снизился до отметки 41.1966 за 1 доллар.

Евро подорожал на 50 коп до 45.1474 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 5 коп до 52.5710 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 48.5437 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 7 коп до 10.4778 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.196600 --0.0284
EUR Евро 45.147400 +0.5007
GBP Фунт стерлингов 52.571000 +0.0503
CHF Швейцарский франк 48.543700 +1.1967
PLN Польский злотый 10.477800 +0.0701

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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