Курс валют НБУ на 6 августа
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 6 августа 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 5 августа, снизился до отметки 41.1966 за 1 доллар.
Евро подорожал на 50 коп до 45.1474 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 5 коп до 52.5710 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос до уровня 48.5437 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 7 коп до 10.4778 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.196600
|EUR
|Евро
|45.147400
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.571000
|CHF
|Швейцарский франк
|48.543700
|PLN
|Польский злотый
|10.477800
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.