Курс валют НБУ на 6 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 6 августа 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 5 августа, снизился до отметки 41.1966 за 1 доллар.

Евро подорожал на 50 коп до 45.1474 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 5 коп до 52.5710 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос до уровня 48.5437 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 7 коп до 10.4778 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.196 600 EUR Евро 45.147 400 GBP Фунт стерлингов 52.571 000 CHF Швейцарский франк 48.543 700 PLN Польский злотый 10.477 800

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.