У РФ заявили про атаку безпілотників на Курську та Бєлгородську області

У ніч на вівторок російська влада заявила про атаку безпілотників на Курську та Бєлгородську області: там пошкоджені будинки та згоріли автомобілі, повідомляє Українська правда.

Т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смірнов спочатку повідомив про три збиті безпілотники у Курській області, потім про ще 11.

Також впродовж ночі там оголошували ракетну небезпеку.

Місцеві мешканці повідомили про вибухи в Суджанському районі, Коренево, Льгове, Курчатівському та Бєловскому районах.

Вранці Смірнов написав про обстріл міста Суджа. За його словами, поранено п'ятьох людей, вони госпіталізовані.

Вибух у Курській області РФ pic.twitter.com/MszROcSFR0 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 6, 2024

Сильно пошкоджено кілька житлових будинків.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков написав, що у Бєлгородській області безпілотники атакували селище Ясні Зорі: згоріли кілька авто, гараж, пошкоджено будинки.