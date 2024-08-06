У РФ заявили про атаку безпілотників на Курську та Бєлгородську області
У ніч на вівторок російська влада заявила про атаку безпілотників на Курську та Бєлгородську області: там пошкоджені будинки та згоріли автомобілі, повідомляє Українська правда.
Т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смірнов спочатку повідомив про три збиті безпілотники у Курській області, потім про ще 11.
Також впродовж ночі там оголошували ракетну небезпеку.
Місцеві мешканці повідомили про вибухи в Суджанському районі, Коренево, Льгове, Курчатівському та Бєловскому районах.
Вранці Смірнов написав про обстріл міста Суджа. За його словами, поранено п'ятьох людей, вони госпіталізовані.
Сильно пошкоджено кілька житлових будинків.
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков написав, що у Бєлгородській області безпілотники атакували селище Ясні Зорі: згоріли кілька авто, гараж, пошкоджено будинки.