В РФ заявили об атаке беспилотников на Курскую и Белгородскую области

В ночь на вторник российские власти заявили об атаке беспилотников на Курскую и Белгородскую области: там повреждены дома и сгорели автомобили, сообщает Украинская правда.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сначала сообщил о трех сбитых беспилотниках в Курской области, затем о еще 11.

Также в течение ночи там объявляли ракетную опасность.

Местные жители сообщили о взрывах в Суджанском районе, Коренево, Льгово, Курчатовском и Беловском районах.

Утром Смирнов написал об обстреле города Суджа. По его словам, ранены пять человек, они госпитализированы.

Вибух у Курській області РФ pic.twitter.com/MszROcSFR0 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 6, 2024

Сильно повреждены несколько жилых домов.

губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что в Белгородской области беспилотники атаковали поселок Ясные Зори: сгорели несколько авто, гараж, повреждены дома.