В РФ заявили об атаке беспилотников на Курскую и Белгородскую области
В ночь на вторник российские власти заявили об атаке беспилотников на Курскую и Белгородскую области: там повреждены дома и сгорели автомобили, сообщает Украинская правда.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сначала сообщил о трех сбитых беспилотниках в Курской области, затем о еще 11.
Также в течение ночи там объявляли ракетную опасность.
Местные жители сообщили о взрывах в Суджанском районе, Коренево, Льгово, Курчатовском и Беловском районах.
Утром Смирнов написал об обстреле города Суджа. По его словам, ранены пять человек, они госпитализированы.
Сильно повреждены несколько жилых домов.
губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что в Белгородской области беспилотники атаковали поселок Ясные Зори: сгорели несколько авто, гараж, повреждены дома.