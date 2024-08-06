ЗСУ вже відмінусували понад 585 тисяч російських окупантів
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – за минулу добу знешкодили понад тисячу окупантів, знищили 39 артилерійських систем, 8 ББМ та 4 танки, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 06.08.24 орієнтовно склали.
- особового складу – близько 585 140 (+1 050) осіб,
- танків – 8 421 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 16 294 (+8) од,
- артилерійських систем – 16 384 (+39) од,
- РСЗВ – 1 138 (+0) од,
- засобів ППО – 910 (+0) од,
- літаків – 365 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 158 (+36) од,
- крилатих ракет – 2 420 (+6) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 22 148 (+54) од,
- спеціальної техніки – 2 738 (+1) од.
Дані уточнюються.