ВСУ уже отминусовали более 585 тысяч российских оккупантов

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – за минувшие сутки обезвредили более тысячи оккупантов, уничтожили 39 артиллерийских систем, 8 ББМ и 4 танка, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 06.08.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 585 140 (+1 050) человек,

танков – 8 421 (+4) ед,

боевых бронированных машин – 16 294 (+8) ед,

артиллерийских систем – 16 384 (+39) ед,

РСЗО – 1 138 (+0) ед,

средств ПВО – 910 (+0) ед,

самолетов – 365 (+0) ед,

вертолетов – 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 158 (+36) ед,

крылатых ракет – 2 420 (+6) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 22 148 (+54) ед,

специальной техники – 2 738 (+1) ед.

Данные уточняются.