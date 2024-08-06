ППО вночі збила чотири ракети та 15 "Шахедів" – Повітряні сили

У ніч на 6 серпня Росія вдарила по Україні балістичними та керованими авіаракетами, а також безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили 4 ракети та 15 "Шахедів".

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Всього росіяни застосували чотири балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 по Київщині із Воронезької області РФ, дві керовані авіаційні ракети Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря та 16 ударних безпілотників типу Shahed із напрямків мис Чауда (Крим) та Курськ (РФ).

"У результаті протиповітряного бою збито дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях" , – йдеться в повідомленні.

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.