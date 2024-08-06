ПВО ночью сбила четыре ракеты и 15 "Шахедов" – Воздушные силы

В ночь на 6 августа Россия ударила по Украине баллистическими и управляемыми авиаракетами и беспилотниками типа Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили 4 ракеты и 15 "Шахедов".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Всего россияне применили четыре баллистических ракеты "Искандер-М"/KN-23 по Киевщине из Воронежской области РФ, две управляемые авиационные ракеты Х-59 из воздушного пространства над акваторией Азовского моря и 16 ударных беспилотников типа Shahed из направлений мыс Чауда (Крым) и Курск (РФ).

"В результате противовоздушного боя сбиты две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 15 ударных БпЛА в Киевской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областях" , - говорится в сообщении.

Отбивали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил.