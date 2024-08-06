Генштаб: На фронті за добу 133 зіткнення, третина з них – на Покровському напрямку

Минулої доби по всьому фронту зафіксовано 133 бойових зіткнення. Третина з яких - на Покровському напрямку.

Про це йдеться﻿ у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 8:00 6 серпня.

Вчора російський агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах сім ракетних (десять ракет), 50 авіаційних ударів (зокрема задіяв 64 КАБ) та 752 удари дронами-камікадзе, здійснив 4816 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, 114 з них - із РСЗВ.

Авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Таратутино, Кровне, Миропілля Сумської області; Вовчанські Хутори, Діброва, Петропавлівка, Синькове, Кругляківка Харківської області; Часів Яр, Воздвиженка, Яблунівка, Новогродівка, Орлівка, Мирноград, Торецьк, Калинове, Желанне Друге, Водяне, Урожайне, Макарівка, Новодонецьке, Времівка, Олександропіль Донецької області; Новоандріївка та Залізничне на Запоріжжі.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали ударів по двох пунктам управління БпЛА, двом районам зосередження особового складу і ОВТ та ще по одному важливому об’єкту ворога.

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося п’ять бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе.

На Куп’янському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Петропавлівки, Берестового та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку наші війська відбили десять атак окупантів неподалік Макіївки, Тернів, Невського та в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку Силами оборони також відбито 13 штурмових дій, поблизу Івано-Дар’ївки, Верхньокам’янського, Переїзного та Виїмки.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 13 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру та Іванівського Донецької області.

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив 26 атак неподалік населених пунктів Північне, Торецьк та Нью-Йорк.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 41 ворожий штурм. Противник концентрував зусилля в районах Пантелеймонівки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Іванівки, Желанного, Новоселівки Першої та Яснобродівки Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Костянтинівка, де ворог сім разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку агресор здійснив чотири штурми наших позицій неподалік Водяного та Роздольного Донецької області.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили одну атаку противника в напрямку Роботине, противник успіху не мав.

На Придніпровському напрямку підрозділи Сил оборони успішно відбили шість атак противника на наші позиції.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань загарбників не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілює населені пункти з території РФ, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність.