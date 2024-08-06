Генштаб: На фронте за сутки 133 столкновения, треть из них – на Покровском направлении

За прошедшие сутки по всему фронту зафиксировано 133 боевых столкновения. Треть из которых – на Покровском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 6 августа.

Вчера российский агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам семь ракетных (десять ракет), 50 авиационных ударов (в том числе задействовал 64 УАБ) и 752 удара дронами-камикадзе, совершил 4816 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, 114 из них - из РСЗО.

Авиационные удары противника потерпели районы населенных пунктов Таратутино, Кровно, Мирополье Сумской области; Волчанские Хутора, Диброва, Петропавловка, Синьково, Кругляковка Харьковской области; Часов Яр, Воздвиженка, Яблоновка, Новогродовка, Орловка, Мирноград, Торецк, Калиновое, Желательное Второе, Водяное, Урожайное, Макаровка, Новодонецкое, Времевка, Александрополь Донецкой области; Новоандреевка и Железнодорожное в Запорожье.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по двум пунктам управления БпЛА, двум районам сосредоточения личного состава и ВВТ и еще одному важному объекту врага.

На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, в общей сложности произошло пять боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое.

В Купянском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Петропавловки, Берестовой и Стельмаховки.

На Лиманском направлении наши войска отбили десять атак оккупантов недалеко от Макеевки, Тернов, Невского и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении Силами обороны также отражены 13 штурмовых действий, вблизи Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Переездного и Выемки.

На Краматорском направлении наши воины пресекли 13 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра и Ивановского Донецкой области.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил 26 атак неподалеку от населенных пунктов Северное, Торецк и Нью-Йорк.

На Покровском направлении наши защитники отразили 41 вражеский штурм. Противник концентрировал усилия в районах Пантелеймоновки, Новоалександровки, Воздвиженки, Ивановки, Желанного, Новоселовки Первой и Яснобродовки Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Константиновка, где враг семь раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении агрессор совершил четыре штурма наших позиций недалеко от Водяного и Раздольного Донецкой области.

На Ореховском направлении наши войска отразили одну атаку противника в направлении Работино, противник успеха не имел.

На Приднепровском направлении подразделения Сил обороны успешно отразили шесть атак противника на наши позиции.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок захватчиков не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливает населенные пункты с территории РФ, проводит диверсионно-разведывательную деятельность.