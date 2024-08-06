США намагаються конфіскувати гроші експрем'єра Лазаренка для передачі України

Міністерство юстиції Сполучених Штатів через процедуру цивільної конфіскації у тривалому судовому процесі намагається конфіскувати гроші в колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка на користь України. Йдеться про понад $200 млн. Про це заявила керівниця міжнародного підрозділу відділу з питань відмивання грошей і повернення активів Міністерства юстиції США Мері Батлер, повідомляє Голос Америки.

Батлер наголошує, що Лазаренка було засуджено у суді Північного округу Каліфорнії в Сан-Франциско, де він відбув покарання близько 6 років у в’язниці, водночас обсяг звинувачень у справі, за якою Лазаренка було визнано винним, був значно вужчим за обвинувачення, які знаходяться в юрисдикції Міністерства юстиції США.

“Справа досі не завершена. Але я рада повідомити, що ми досягли ще одного рішення, яке наближає нас до можливості отримати остаточне рішення щодо конфіскації. Тоді пан Лазаренко може оскаржувати, скільки йому завгодно. Але ми й нині рухаємось вперед. Може йтись про понад 200 мільйонів доларів. Це багато грошей і багато чутливих питань” , – говорить Батлер.

Справа досі не завершена. Але я рада повідомити, що ми досягли ще одного рішення, яке наближає нас до можливості отримати остаточне рішення щодо конфіскації.Мері Батлер

Лазаренка затримали у США у лютому 1999 року, коли він втік з України. У той час його також розшукувала Швейцарія. Він отримав остаточний вердикт суду у Сполучених Штатах у 2009 році. Тоді його визнали винним у відмиванні 22,85 мільйонів доларів і призначили у формі покарання близько 8 років тюрми. На волю він вийшов у 2012 році. Паралельно у Швейцарії він отримав 1,5 року ув’язнення умовно, а також, як і у випадку з вироком американського суду – конфіскацію грошей і штрафи. З викрадених Лазаренком грошей Україна отримала 6,5 млн доларів від Швейцарії.

Справа, про яку говорить Батлер стосується зусиль Міністерства юстиції щодо конфіскації понад 200 мільйонів доларів Лазаренка, арештованих у різних країнах. Судові процеси стосовно цих грошей тривають вже близько 20 років.

Серед інших справ, якими займається Міністерство юстиції США, Мері Батлер також загадала висунення обвинувачення особам, пов’язаним із підсанкційним колишнім соратником Януковича Сергієм Курченком. Відповідно до попередніх повідомлень Мін'юсту підсанкційний Сергій Курченко звинувачувався у багаторічній схемі порушення та ухилення від санкцій США шляхом отримання коштів від американських осіб та ведення бізнесу з ними на суму близько 330 мільйонів доларів.