США пытаются конфисковать деньги экс-премьера Лазаренко для передачи Украины

Министерство юстиции Соединенных Штатов из-за процедуры гражданской конфискации в длительном судебном процессе пытается конфисковать деньги у бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко в пользу Украины. Речь идет о более чем $200 млн. Об этом заявила руководитель международного подразделения отдела по вопросам отмывания денег и возвращение активов Министерства юстиции США Мэри Батлер, сообщает Голос Америки.

Батлер отмечает, что Лазаренко был осужден в суде Северного округа Калифорнии в Сан-Франциско, где он отбыл наказание около 6 лет в тюрьме, в то же время объем обвинений по делу, по которому Лазаренко был признан виновным, был значительно уже обвинений, находящихся в юрисдикции Министерства юстиции США

"Дело до сих пор не завершено. Но я рада сообщить, что мы достигли еще одного решения, которое приближает нас к возможности получить окончательное решение о конфискации. Тогда Лазаренко может обжаловать, сколько ему угодно. Но мы и сейчас двигаемся вперед. Речь может идти о более чем 200 миллионах долларов. Это много денег и много чувствительных вопросов" , – говорит Батлер.

Дело до сих пор не завершено. Но я рада сообщить, что мы достигли еще одного решения, которое приближает нас к возможности получить окончательное решение о конфискации. Мэри Батлер

Лазаренко был задержан в США в феврале 1999 года, когда он бежал из Украины. В то время его также разыскивала Швейцария. Он получил окончательный вердикт суда в США в 2009 году. Тогда его признали виновным в отмывании 22,85 миллиона долларов и назначили в форме наказания около 8 лет тюрьмы. На свободу он вышел в 2012 году. Параллельно в Швейцарии он получил 1,5 года заключения условно, а также, как и в случае с приговором американского суда – конфискацию денег и штрафы. Из похищенных Лазаренко денег Украина получила 6,5 млн. долларов от Швейцарии.

Дело, о котором говорит Батлер, касается усилий Министерства юстиции по конфискации более 200 миллионов долларов Лазаренко, арестованных в разных странах. Судебные процессы по этим деньгам продолжаются уже около 20 лет.

Среди других дел, которыми занимается Министерство юстиции США, Мэри Батлер также приказала выдвинуть обвинение лицам, связанным с подсанкционным бывшим соратником Януковича Сергеем Курченко. Согласно предварительным сообщениям Минюста, подсанкционный Сергей Курченко обвинялся в многолетней схеме нарушения и уклонения от санкций США путем получения средств от американских лиц и ведения бизнеса с ними на сумму около 330 миллионов долларов.