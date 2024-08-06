У Європарламенті закликали країни ЄС збільшити обсяги постачання зброї Україні

Голова комітету з оборони Європарламенту Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликає уряди Німеччини та інших країн Європейського Союзу збільшити обсяги постачання зброї Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ZDF.

Крім цього, вона закликала Захід вжити додаткових заходів для підвищення ефективності американських винищувачів F-16, нещодавно поставлених в Україну.

"Це важливий сигнал і ефективна підтримка, що F-16 нарешті поставляються", - заявила політик.

Штрак-Ціммерманн наголосила, що Європа не повинна опускати руки.

"Усі держави - не тільки Німеччина - повинні зробити все можливе, щоб захистити Україну і дати їй можливість продовжувати захищати себе", - зазначила вона.

На її думку, це включає як підтримку підрозділів ППО, так і постачання крилатих ракет Taurus, незалежно від думки канцелярії Німеччини.

Україна отримала перші F-16

Наприкінці липня Україна одержала перші винищувачі F-16 від західних партнерів.

Точна кількість літаків в Україні поки що невідома. The Times повідомило, що Україна отримала шість літаків від Нідерландів, тоді як The Economist стверджує, що в Україну прибули перші десять винищувачів F-16. Ще 10 літаків мають надійти до України до кінця року, а решта обіцяних літаків поставлятиметься партіями у 2025 році.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що поточної кількості F-16 на українській землі поки що недостатньо, але Україна очікує на додаткові літаки від своїх партнерів.