В Европарламенте призвали страны ЕС увеличить объемы поставок оружия Украине

Глава комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призывает правительства Германии и других стран Европейского Союза увеличить объемы поставок оружия Украине, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает ZDF.

Помимо этого она призвала Запад принять дополнительные меры для повышения эффективности американских истребителей F-16, недавно поставленных в Украину.

"Это важный сигнал и эффективная поддержка, что F-16 наконец-то поставляются", - заявила политик.

Штрак-Циммерманн подчеркнула, что Европа не должна опускать руки.

"Все государства - не только Германия - должны сделать все возможное, чтобы защитить Украину и дать ей возможность продолжать защищать себя", - отметила она.

По ее мнению, это включает как поддержку подразделений ПВО, так и поставки крылатых ракет Taurus, независимо от мнения канцелярии Германии.

Украина получила первые F-16

В конце июля Украина получила первые истребители F-16 от западных партнеров.

Точное количество самолетов в Украине пока неизвестно. The Times сообщило, что Украина получила шесть самолетов от Нидерландов, тогда как The Economist утверждает, что в Украину прибыли первые 10 истребителей F-16. Еще 10 самолетов должны поступить в Украину до конца года, а остальные обещанные самолеты будут поставляться партиями в 2025 году.

Президент Владимир Зеленский отметил, что текущего количества F-16 на украинской земле пока недостаточно, но Украина ожидает дополнительные самолеты от своих партнеров.