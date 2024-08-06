США очікують на нові атаки по своїх військах на Близькому Сході – ЗМІ

США очікують на нові удари по своїх військовослужбовцях на Близькому Сході після атаки на авіабазу Айн-ель-Асад в Іраку. Про це пише видання Axios із посиланням на слова американського чиновника, який говорив на умовах анонімності, повідомляє Ліга.net.

За словами співрозмовника, Міністерство оборони США очікує найближчими днями на часті атаки на американські сили в регіоні з боку "проіранських бойовиків".

Він акцентував, що зростання напруженості на Близькому Сході дозволяє таким угрупованням відчувати себе "менш стримуваним Іраном" в атаках на військовослужбовців США, ніж останні місяці.

Також співрозмовників видання, які знайомі зі змістом зустрічі президента США Джо Байдена та віцепрезидентки Камали Гарріс із командою з національної безпеки в Білому домі, стверджують – розвідка доповіла, що одна хвиля ударів очікується з боку Ірану, а інша – з боку Хезболли.

Водночас у Вашингтоні ще не знають, який характер матимуть удари і хто першим здійснить напад, зауважили вони.

Нагадаємо, 5 серпня Байден планував зустрітися зі своєю командою національної безпеки, щоб обговорити "розвиток подій на Близькому Сході".

У ніч проти 6 серпня авіабаза Айн аль-Асад на заході Іраку, на якій розміщені американські військові, опинилася під ракетним обстрілом, внаслідок чого, щонайменше п'ятеро людей отримали поранення.