США ожидают новых атак по своим войскам на Ближнем Востоке - СМИ

США ожидают новых ударов по своим военнослужащим на Ближнем Востоке после атаки на авиабазу Айн-эль-Асад в Ираке. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на слова американского чиновника, говорившего на условиях анонимности, сообщает Лига.net.

По словам собеседника, Министерство обороны США ожидает в ближайшие дни частые атаки на американские силы в регионе со стороны "проиранских боевиков".

Он акцентировал, что рост напряженности на Ближнем Востоке позволяет таким группировкам чувствовать себя "менее сдерживаемым Ираном" в атаках на военнослужащих США, чем в последние месяцы.

Также собеседники издания, которые знакомы с содержанием встречи президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис с командой по национальной безопасности в Белом доме, утверждают – разведка доложила, что одна волна ударов ожидается со стороны Ирана, а другая – со стороны Хезболлы.

При этом в Вашингтоне еще не знают, какой характер будут иметь удары и кто первым осуществит нападение, отметили они.

Напомним, 5 августа Байден планировал встретиться со своей командой национальной безопасности, чтобы обсудить "развитие событий на Ближнем Востоке".

В ночь на 6 августа авиабаза Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой размещены американские военные, оказалась под ракетным обстрелом, в результате чего, по меньшей мере пять человек получили ранения.