Вірменія вчетверте відмовилася брати участь у навчаннях ОДКБ

Вірменія не братиме участі в навчаннях Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), які проведуть у Киргизстані 3–15 вересня, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ОДКБ.

"Вірменська сторона поінформувала, що участі в навчаннях не планує" , – ідеться в повідомленні.

Так, у навчаннях візьмуть участь підрозділи:

збройних сил держав – членів ОДКБ;

міністерств внутрішніх справ Білорусі, Киргизстану й Таджикистану;

Національної гвардії Казахстану й Росгвардії;

спеціальних служб Казахстану, Киргизстану й Таджикистану;

МНС Білорусі, Киргизстану, Росії й Таджикистану;

а також оперативні групи секретаріату й об'єднаного штабу ОДКБ.

На навчаннях збираються відпрацювати "завдання з упровадженням нових тактичних прийомів і досвіду бойових дій", зокрема організацію протиповітряного прикриття від безпілотників, застосування РЕБ у взаємодії з розвідувально-ударними БПЛА й низку інших.

Як повiдомлялось, 12 червня міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян заявив, що його країна не виходитиме з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).