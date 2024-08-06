Вірменія вчетверте відмовилася брати участь у навчаннях ОДКБ
Вірменія не братиме участі в навчаннях Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), які проведуть у Киргизстані 3–15 вересня, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби ОДКБ.
"Вірменська сторона поінформувала, що участі в навчаннях не планує", – ідеться в повідомленні.
Так, у навчаннях візьмуть участь підрозділи:
- збройних сил держав – членів ОДКБ;
- міністерств внутрішніх справ Білорусі, Киргизстану й Таджикистану;
- Національної гвардії Казахстану й Росгвардії;
- спеціальних служб Казахстану, Киргизстану й Таджикистану;
- МНС Білорусі, Киргизстану, Росії й Таджикистану;
- а також оперативні групи секретаріату й об'єднаного штабу ОДКБ.
На навчаннях збираються відпрацювати "завдання з упровадженням нових тактичних прийомів і досвіду бойових дій", зокрема організацію протиповітряного прикриття від безпілотників, застосування РЕБ у взаємодії з розвідувально-ударними БПЛА й низку інших.
Як повiдомлялось, 12 червня міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян заявив, що його країна не виходитиме з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).