Армения в четвертый раз отказалась участвовать в учениях ОДКБ

Армения не будет участвовать в учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые проведут в Кыргызстане 3–15 сентября, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОДКБ.

"Армянская сторона проинформировала, что участия в учениях не планирует" , — говорится в сообщении.

Так, в учениях примут участие подразделения:

вооруженных сил государств — членов ОДКБ;

министерств внутренних дел Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана;

Национальной гвардии Казахстана и Росгвардии;

специальных служб Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана;

МЧС Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана;

а также оперативные группы секретариата и объединенного штаба ОДКБ.

На учениях собираются отработать "задачи с внедрением новых тактических приемов и опыта боевых действий", в том числе организацию противовоздушного прикрытия от беспилотников, применение РЭБ во взаимодействии с разведывательно-ударными БПЛА и ряд других.

Как сообщалось, 12 июня министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что его страна не будет выходить из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).