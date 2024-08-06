Армения в четвертый раз отказалась участвовать в учениях ОДКБ
Армения не будет участвовать в учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые проведут в Кыргызстане 3–15 сентября, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОДКБ.
"Армянская сторона проинформировала, что участия в учениях не планирует", — говорится в сообщении.
Так, в учениях примут участие подразделения:
- вооруженных сил государств — членов ОДКБ;
- министерств внутренних дел Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана;
- Национальной гвардии Казахстана и Росгвардии;
- специальных служб Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана;
- МЧС Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана;
- а также оперативные группы секретариата и объединенного штаба ОДКБ.
На учениях собираются отработать "задачи с внедрением новых тактических приемов и опыта боевых действий", в том числе организацию противовоздушного прикрытия от беспилотников, применение РЭБ во взаимодействии с разведывательно-ударными БПЛА и ряд других.
Как сообщалось, 12 июня министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что его страна не будет выходить из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).