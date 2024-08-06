У Держдепі прокоментували можливість збиття ракет над Україною

У Державному департаменті США відповіли на питання щодо можливості силами союзників по НАТО збивати ракети над територією України, повідомляє Європейська правда.

Про це на брифінгу заявив речник Держдепу Метью Міллер.

Міллеру поставили питання про нещодавню заяву президента Володимира Зеленського, який доручив дипломатам пропрацювати в рамках Ради Україна-НАТО можливість створення коаліції з-поміж держав-сусідів, які допомагатимуть збивати російські ракети над українською територією.

"Отже, це дискусія, яка, як і всі дискусії в НАТО, є дискусією між членами НАТО і рішенням, яке НАТО прийме колективно. Це не те, про що я можу говорити звідси", – сказав представник Держдепу.

Його також спитали про можливе розширення дозволу для України завдавати ударів західною зброєю вглиб території РФ, на що Міллер відповів, що США постійно вивчають потреби українських військових, оцінюють безпекову ситуацію і намагаються реагувати на їхні потреби.

"Це процес, який ми проходимо від самого початку, і ми здійснюємо цей процес як щодо конкретних озброєнь, які ми надаємо Україні, так і щодо обмежень, якщо такі є, які ми накладаємо на використання цих озброєнь", – додав він.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже раніше заявляла, що необхідно зняти обмеження для України щодо ударів західною зброєю вглиб території РФ.

Перед цим Зеленський звернувся до прем'єра Великої Британії Кіра Стармера з проханням допомогти Україні отримати можливість застосовувати західну далекобійну зброю для ударів вглиб Росії.