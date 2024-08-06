В Госдепе прокомментировали возможность сбития ракет над Украиной

В Государственном департаменте США ответили на вопрос о возможности силами союзников по НАТО сбивать ракеты над территорией Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом на брифинге заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Миллеру задали вопрос о недавнем заявлении президента Владимира Зеленского, который поручил дипломатам проработать в рамках Совета Украина-НАТО возможность создания коалиции из числа государств-соседей, которые будут помогать сбивать российские ракеты над украинской территорией.

"Итак, это дискуссия, которая, как и все дискуссии в НАТО, является дискуссией между членами НАТО и решением, которое НАТО примет коллективно. Это не то, о чем я могу говорить отсюда", – сказал представитель Госдепа.

Его также спросили о возможном расширении разрешения для Украины наносить удары западным оружием вглубь территории РФ, на что Миллер ответил, что США постоянно изучают потребности украинских военных, оценивают ситуацию с безопасностью и пытаются реагировать на их потребности.

"Это процесс, который мы проходим с самого начала, и мы осуществляем этот процесс как в отношении конкретных вооружений, которые мы предоставляем Украине, так и в отношении ограничений, если таковые имеются, которые мы накладываем на использование этих вооружений", – добавил он.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже ранее заявляла, что необходимо снять ограничения для Украины относительно ударов западным оружием вглубь территории РФ.

Перед этим Зеленский обратился к премьеру Великобритании Киру Стармеру с просьбой помочь Украине получить возможность применять западное дальнобойное оружие для ударов вглубь России.