Рада фінансової стабільності затвердила Стратегію розвитку кредитування

Рада з фінансової стабільності — це міжвідомчий орган, створений у 2015 році, мета якого — своєчасно виявляти та мінімізувати ризики, які несуть загрозу стабільності фінансової та банківської системи України. Нещодавно, за інформацією Міністерства фінансів, Рада ухвалила нову Стратегію розвитку кредитування. Головна мета реалізації цієї Стратегії — сприяти стійкому відновленню економіки країни. Давайте разом проаналізуємо план її реалізації.

За рішенням Ради планується послідовно оптимізувати та спрощувати умови кредитування бізнесу та населення, а також вести послідовну політику Нацбанку та уряду України в цьому напрямку. В першу чергу мета Стратегії — зменшити ставки за кредитами для всіх категорій осіб. Це важливо, враховуючи поточні воєнні ризики та обмеження доступу для низки осіб до необхідних їм фінансових ресурсів.

Наразі Стратегія розвитку кредитування першочергово направлена на державний фінансовий сектор, однак в майбутньому вона, напевне, впливатиме й на діяльність недержавних фінансових організацій. Тобто, умовно, позика в Pango чи іншій МФО може бути надана на більш комфортних умовах. Але на це також потрібен час.

Ініціатори впровадження Стратегії акцентують увагу, що вона також націлена на забезпечення грошовими ресурсами відновлення енергетичної інфраструктури України, яка сильно постраждала через бойові дії та удари росіян по обʼєктах енергетичного сектору. Разом з тим вона має на меті підвищувати обороноздатність країни й оптимізувати роботу у інших секторах економіки:

переробна промисловість;

сільське господарство;

бізнес на деокупованих чи прифронтових регіонах;

Наразі Стратегія розвитку кредитування та заходи її реалізації будуть сконцентровані на активізації кредитування за пріоритетними для держави напрямами, а також на розвитку й оптимізації законодавчої бази з метою подальшого стимулювання кредитування на ринку.

Поміж іншим в Раді фінансової стабільності впевнені, що реалізація стратегії допоможе розширити доступ до кредитних ресурсів, розвивати підприємництво в Україні, залучати нові інвестиції, створювати більше нових робочих місць, а також мотивувати українців повертатися з-за кордону на Батьківщину. Говорити про терміни досягнення цих цілей, а також обʼєктивно оцінювати результативність нової Стратегії фінансової стабільності поки що зарано. Однак сама ініціатива дійсно заслуговує на увагу та може сприяти поліпшенню загальної економічної ситуації в Україні, одночасно зменшуючи ризики для фізичних та юридичних осіб.

Анатолій Рубан, автор розділу Курс Finance