Совет финансовой стабильности утвердил Стратегию развития кредитования

Совет по финансовой стабильности — это межведомственный орган, созданный в 2015 году, цель которого — своевременно выявлять и минимизировать риски, которые несут угрозу стабильности финансовой и банковской системы Украины. Недавно, по информации Министерства финансов, Совет принял новую Стратегию развития кредитования. Главная цель реализации этой Стратегии — способствовать устойчивому восстановлению экономики страны. Давайте вместе проанализируем план её реализации.

По решению Совета планируется последовательно оптимизировать и упрощать условия кредитования бизнеса и населения, а также вести последовательную политику Нацбанка и правительства Украины в этом направлении. В первую очередь цель Стратегии — уменьшить ставки по кредитам для всех категорий лиц. Это важно, учитывая текущие военные риски и ограничения доступа для ряда лиц к необходимым им финансовым ресурсам.

Сейчас Стратегия развития кредитования в первую очередь направлена на государственный финансовый сектор, однако в будущем она, вероятно, будет влиять и на деятельность негосударственных финансовых организаций. То есть, условно, заем в Pango или иной МФО может быть предоставлен на более комфортных условиях. Но на это также нужно время.

Инициаторы внедрения Стратегии акцентируют внимание, что она также нацелена на обеспечение денежными ресурсами восстановления энергетической инфраструктуры Украины, которая сильно пострадала из-за боевых действий и ударов россиян по объектам энергетического сектора. Вместе с тем она имеет целью повышать обороноспособность страны и оптимизировать работу в других секторах экономики:

перерабатывающая промышленность;

сельское хозяйство;

бизнес на деоккупированных или прифронтовых регионах;

Сейчас Стратегия развития кредитования и меры ее реализации будут сконцентрированы на активизации кредитования по приоритетным для государства направлениям, а также на развитии и оптимизации законодательной базы с целью дальнейшего стимулирования кредитования на рынке.

Среди прочего в Совете финансовой стабильности уверены, что реализация стратегии поможет расширить доступ к кредитным ресурсам, развивать предпринимательство в Украине, привлекать новые инвестиции, создавать больше новых рабочих мест, а также мотивировать украинцев возвращаться из-за рубежа на Родину. Говорить о сроках достижения этих целей, а также объективно оценивать результативность новой Стратегии финансовой стабильности пока рано. Однако сама инициатива действительно заслуживает внимания и может способствовать улучшению общей экономической ситуации в Украине, одновременно уменьшая риски для физических и юридических лиц.

Анатолий Рубан, автор раздела Курс Finance