У Києві уламки збитої ракети пошкодили стоянку авто – мер

У Києві уламки збитої російської ракети пошкодили стоянку для машин у Деснянському районі.﻿﻿ Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє Українська правда.

"Під час нічної атаки ворога внаслідок падіння уламків ракети пошкоджено стоянку для автомобілів в Деснянському районі столиці" , – зазначив Кличко.

Водночас мер уточнив, що загоряння внаслідок падіння не було.