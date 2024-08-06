У Києві уламки збитої ракети пошкодили стоянку авто – мер
У Києві уламки збитої російської ракети пошкодили стоянку для машин у Деснянському районі. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє Українська правда.
"Під час нічної атаки ворога внаслідок падіння уламків ракети пошкоджено стоянку для автомобілів в Деснянському районі столиці", – зазначив Кличко.
Водночас мер уточнив, що загоряння внаслідок падіння не було.
"Постраждалих немає, пошкоджених будівель не виявлено", – підсумував Кличко.