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У Києві уламки збитої ракети пошкодили стоянку авто – мер

У Києві уламки збитої ракети пошкодили стоянку авто – мер
Фото: КМДА

У Києві уламки збитої російської ракети пошкодили стоянку для машин у Деснянському районі.﻿﻿ Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє Українська правда.

"Під час нічної атаки ворога внаслідок падіння уламків ракети пошкоджено стоянку для автомобілів в Деснянському районі столиці", – зазначив Кличко.

Водночас мер уточнив, що загоряння внаслідок падіння не було.

"Постраждалих немає, пошкоджених будівель не виявлено", – підсумував Кличко.

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