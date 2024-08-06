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В Киеве обломки сбитой ракеты повредили стоянку авто – мэр

В Киеве обломки сбитой ракеты повредили стоянку авто – мэр
Фото: КГГА

В Киеве обломки сбитой российской ракеты повредили стоянку для машин в Деснянском районе.﻿﻿ Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает Украинская правда.

"Во время ночной атаки врага в результате падения обломков ракеты повреждена стоянка для автомобилей в Деснянском районе столицы", – отметил Кличко.

В то же время мэр уточнил, что возгорания в результате падения не было.

"Пострадавших нет, поврежденных зданий не обнаружено", – подытожил Кличко.

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