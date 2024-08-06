В Киеве обломки сбитой ракеты повредили стоянку авто – мэр
В Киеве обломки сбитой российской ракеты повредили стоянку для машин в Деснянском районе. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает Украинская правда.
"Во время ночной атаки врага в результате падения обломков ракеты повреждена стоянка для автомобилей в Деснянском районе столицы", – отметил Кличко.
В то же время мэр уточнил, что возгорания в результате падения не было.
"Пострадавших нет, поврежденных зданий не обнаружено", – подытожил Кличко.