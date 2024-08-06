Кабмін планує не відключати електрику підприємствам з власною генерацією – нардеп

Кабінет Міністрів планує розширити незастосування графіків відключень електроенергії для підприємств, які забезпечуються власною генерацією на 80%. ﻿Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк, повідомляє Економічна правда.

"Уряд має прийняти на своєму засіданні постанову, згідно якої заходи обмеження споживання електроенергії не застосовуються для тих, хто на не менше ніж 80% забезпечують себе за рахунок власної генерації" , - написав Железняк.

"Аналогія як з імпортом електроенергії" , - додав він.

Нагадаємо, Кабмін постановою №611 від 30 травня 2024 року збільшив для промисловості з 30% до 80% частку імпорту в споживанні електроенергії у кожній конкретній годині, яка гарантуватиме збереження електропостачання під час погодинних відключень.