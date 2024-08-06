Кабмин планирует не отключать электричество предприятиям с собственной генерацией – нардеп

Кабинет Министров планирует расширить неприменение графиков отключений электроэнергии для предприятий, обеспечиваемых собственной генерацией на 80%.﻿ Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Экономическая правда.

"Правительство должно принять на своем заседании постановление, согласно которому меры ограничения потребления электроэнергии не применяются для тех, кто на не менее 80% обеспечивают себя за счет собственной генерации" , - написал Железняк.

"Аналогия как с импортом электроэнергии" , - добавил он.

Напомним, Кабмин постановлением №611 от 30 мая 2024 года увеличил для промышленности с 30% до 80% долю импорта в потреблении электроэнергии в каждом конкретном часу, которая будет гарантировать сохранение электроснабжения во время почасовых отключений.