Окупантам вдалося налагодити поромну переправу в Чорному морі – ВМС

Помітною зміною ситуації на морі є відновлення російською стороною поромної переправи за рахунок одного з відремонтованих поромів. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє Укрінформ.

"Помітною зміною ситуації на морі є відновлення поромної переправи за рахунок одного з відремонтованих раніше пошкоджених поромів. Він менше у два рази, ніж "Славянин" за кількістю вагонів, які може вмістити, але, як бачите, великого вибору вони не мають" , – сказав Плетенчук.

Він також повідомив, що зараз у Чорному морі знаходяться два ворожих підводних човни 636 проєкту, які є носіями крилатих ракет.

"Зараз у морі можна спостерігати два підводних човни 636 проєкту. Це так звані "Варшав’янки", вони є носіями крилатих ракет. Але одна з них досить давно перебуває у морі, і швидше за все відбудеться ротація цих підводних човнів" , – розповів Плетенчук.

За його словами, основна присутність росіян у морі на сьогодні забезпечується за рахунок підводних човнів. "Надводні кораблі у Чорне море не виходять уже досить давно, а Азов вони покинули повністю", - сказав речник ВМС.

Як повідомлялося, 23 липня у Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили ураження порома "Славянин" в порту "Кавказ".