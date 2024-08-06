Оккупантам удалось наладить паромную переправу в Черном море – ВМС

Заметным изменением ситуации на море является восстановление российской стороной паромной переправы за счет одного из отремонтированных паромов. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает Укринформ.

"Заметным изменением ситуации на море является восстановление паромной переправы за счет одного из отремонтированных ранее поврежденных паромов. Он меньше в два раза, чем "Славянин" по количеству вагонов, которые может вместить, но, как видите, большого выбора у них нет" , – сказал Плетенчук.

Он также сообщил, что сейчас в Черном море находятся две вражеских подлодки 636 проекта, которые являются носителями крылатых ракет.

"Сейчас в море можно наблюдать две подводные лодки 636 проекта. Это так называемые "Варшавянки", они являются носителями крылатых ракет. Но одна из них довольно давно находится в море, и скорее всего произойдет ротация этих подводных лодок" , – рассказал Плетенчук.

По его словам, основное присутствие россиян в море на сегодняшний день обеспечивается за счет подводных лодок. "Надводные корабли в Черное море не выходят уже достаточно давно, а Азов они покинули полностью" , - сказал спикер ВМС.

Как сообщалось, 23 июля в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили поражение парома "Славянин" в порту "Кавказ".