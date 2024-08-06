Нацгвардія: Ситуація на трасі Покровськ-Костянтинівка під контролем українських сил

Станом на тепер ситуація на трасі Покровськ - Костянтинівка перебуває під контролем українських бійців. Про це заявив речник Національної гвардії України Руслан Музичук в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Однією із задач є перерізання траси (траса Покровськ-Костянтинівка - ред.), чи взяття її під вогневий контроль. Наразі ситуація контрольована" , - сказав Музичук.

За його словами, зусилля противника спрямовані на те, аби отримати вогневий контроль і над цією ділянкою, проте Сили оборони виконують свої задачі, аби цього не допустити, як не допустити просувань і на інших ділянках.