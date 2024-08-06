Нацгвардия: Ситуация на трассе Покровск-Константиновка под контролем украинских сил

На сегодня ситуация на трассе Покровск - Константиновка находится под контролем украинских бойцов. Об этом заявил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Одна из задач - перерезание трассы (трасса Покровск-Константиновка - ред.), или взятие ее под огневой контроль. Сейчас ситуация контролируемая" , - сказал Музычук.

По его словам, усилия противника направлены на то, чтобы получить огневой контроль над этим участком, однако Силы обороны выполняют свои задачи, чтобы этого не допустить, как не допустить продвижений и на других участках.