У Франції понад 40 музеїв зазнали кібератаки з вимогою викупу

У Франції близько сорока музеїв, в тому числі Гран-Пале і Лувр, стали жертвами кібератаки, здійсненої за допомогою програми-вимагача. Про це заявили у французькому Національному агентстві з безпеки інформаційних систем (Anssi), повідомляє Європейська правда.

У відомстві зазначили, що інцидент не впливає на інформаційні системи, задіяні в проведенні Олімпійських і Паралімпійських ігор.

Прокуратура Парижа повідомила, що 4 серпня "відділ по боротьбі з кіберзлочинністю (J3) був поінформований про атаку на інформаційну систему Grand Palais, яка централізує дані близько сорока музеїв, з метою вимагання викупу".

Наразі проводиться розслідування інциденту.

Програми-вимагачі – це шкідливе програмне забезпечення, яке проникає в комп'ютерні системи, збирає дані, а потім блокує їх під шаром захисту. Кіберзлочинці зазвичай вимагають викуп в обмін на повернення даних або запобігання їх розголошенню.