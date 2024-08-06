Во Франции более 40 музеев подверглись кибератаке с требованием выкупа

Во Франции около сорока музеев, в том числе Гран-Пале и Лувр, стали жертвами кибератаки, осуществленной с помощью программы-вымогателя. Об этом заявили во французском Национальном агентстве по безопасности информационных систем (Anssi), сообщает Европейская правда.

В ведомстве отметили, что инцидент не влияет на информационные системы, задействованные в проведении Олимпийских и Паралимпийских игр.

Прокуратура Парижа сообщила, что 4 августа "отдел по борьбе с киберпреступностью (J3) был проинформирован об атаке на информационную систему Grand Palais, которая централизует данные около сорока музеев, с целью вымогательства выкупа".

В настоящее время проводится расследование инцидента.

Программы-вымогатели – это вредоносное программное обеспечение, которое проникает в компьютерные системы, собирает данные, а затем блокирует их под слоем защиты. Киберпреступники обычно требуют выкуп в обмен на возврат данных или предотвращение их разглашения.