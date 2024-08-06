Україна могла б знищити десятки Су-34, якби не заборона на удари по РФ – ЗМІ

На початку цього літа Україна мала можливість знищити десятки літаків Су-34 на одній з авіабаз РФ, але через заборону США застосовувати далекобійну зброю по російській території шанс було втрачено. Про це пише американське видання Forbes, повідомляє Укрінформ.

"Рідкісна можливість завдати серйозного удару по інфраструктурі КАБ трапилася цього літа, коли 47-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк ВПС Росії розмістив десятки Су-34 із приблизно 100 наявних на озброєнні на відкритій авіабазі "Воронеж-Мальшево" на півдні Росії за 100 миль (приблизно 160 км – ред.) від кордону з Україною", — пише видання.

Як зазначають журналісти, "Воронеж-Мальшево" є досить добре захищеною базою, тому українське командування попросило у США дозволу вдарити по ній ракетами ATACMS, які практично неможливо перехопити силами ППО. Однак адміністрація президента Байдена відповіла категоричною відмовою.

Після цього Росія ухвалила рішення передислокувати Су-34 з цієї авіабази та з інших прикордонних аеродромів.

"У період з другої половини червня до середини липня російські війська перемістили левову частку цінного військового майна подалі від прикордонної зони з Україною", — зазначає українська аналітична група Frontelligence Insight.

Як пише Forbes, сьогодні багато Су-34 перебувають на базах РФ за сотні миль від кордону. Вони не є невразливими для деяких типів українських дронів, які можуть літати на відстані понад 1,6 тисячі км.

"Але вони захищені від більшості українських БПЛА, а також від ATACMS, найпотужніші з яких мають дальність лише трохи більш як 190 миль (300 км – ред.). Якщо Білий дім коли-небудь дасть дозвіл на удари ATACMS по російських базах, може бути вже надто пізно. Найцінніші цілі можуть опинитися занадто далеко", - наголошує видання.

Автори матеріалу додають, що кілька Су-34, а також деякі запаси КАБів, очевидно, залишаються на прикордонних аеродромах, таких як "Морозовськ". Однак, щоб припинити кампанію плануючих бомбардувань, Україні потрібно знищити десятки Су-34. І більш розумне російське дислокування ускладнює це.