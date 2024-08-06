Украина могла бы уничтожить десятки Су-34, если бы не запрет на удары по РФ – СМИ

В начале этого лета Украина имела возможность уничтожить десятки самолетов Су-34 на одной из авиабаз РФ, но из-за запрета США применять дальнобойное оружие по российской территории шанс был упущен. Об этом пишет американское издание Forbes, сообщает Укринформ.

"Редкая возможность нанести серьезный удар по инфраструктуре КАБ случилась этим летом, когда 47-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк ВВС России разместил десятки Су-34 из примерно 100 имеющихся на вооружении на открытой авиабазе "Воронеж-Мальшево" на юге 160 км – от границы с Украиной" , — пишет издание.

Как отмечают журналисты, "Воронеж-Мальшево" достаточно хорошо защищенной базой, поэтому украинское командование попросило у США разрешения ударить по ней ракетами ATACMS, которые практически невозможно перехватить силами ПВО. Однако администрация президента Байдена ответила категорическим отказом.

После этого Россия приняла решение передислоцировать Су-34 с этой авиабазы и других пограничных аэродромов.

"В период со второй половины июня по середину июля российские войска переместили львиную долю ценного военного имущества подальше от приграничной зоны с Украиной" , — отмечает украинская аналитическая группа Frontelligence Insight.

Как пишет Forbes, сегодня многие Су-34 находятся на базах РФ в сотнях миль от границы. Они не являются неуязвимыми для некоторых типов украинских дронов, которые могут летать на расстоянии более 1,6 тысяч км.

Но они защищены от большинства украинских БПЛА, а также от ATACMS, самые мощные из которых имеют дальность лишь чуть более 190 миль (300 км – ред.). Если Белый дом когда-нибудь даст разрешение на удары ATACMS по российским базам, может быть уже слишком поздно. Самые ценные цели могут оказаться слишком далеко", - отмечает издание.

Авторы материала добавляют, что несколько Су-34, а также некоторые запасы КАБ, очевидно, остаются на пограничных аэродромах, таких как "Морозовск". Однако чтобы прекратить кампанию планирующих бомбардировок, Украине нужно уничтожить десятки Су-34. И более разумное русское дислоцирование усложняет это.