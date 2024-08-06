Російський удар по центру Харкова: кількість постраждалих зросла

У результаті російського удару "Іскандером" по Шевченківському району Харкова постраждали щонайменше п'ятеро людей, двоє з них госпіталізовані, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Удар в Шевченківському районі Харкова. Окупанти близько 10 години ранку поцілили Іскандером. Медики надали допомогу щонайменше пʼятьом постраждалим цивільним. Двоє жінок госпіталізовані до хірургії, інші - амбулаторно".

Також загарбники пошкодили поліклініку, автомобілі, іншу цивільна інфраструктура. Наразі на місці працюють правоохоронці, аби зафіксувати черговий злочин окупантів.

Наслідки російського ракетного удару по Харкову.Відео: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов pic.twitter.com/g3qU5HBuT0 — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 6, 2024

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