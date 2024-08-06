Російський удар по центру Харкова: кількість постраждалих зросла
У результаті російського удару "Іскандером" по Шевченківському району Харкова постраждали щонайменше п'ятеро людей, двоє з них госпіталізовані, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Удар в Шевченківському районі Харкова. Окупанти близько 10 години ранку поцілили Іскандером. Медики надали допомогу щонайменше пʼятьом постраждалим цивільним. Двоє жінок госпіталізовані до хірургії, інші - амбулаторно".
Також загарбники пошкодили поліклініку, автомобілі, іншу цивільна інфраструктура. Наразі на місці працюють правоохоронці, аби зафіксувати черговий злочин окупантів.
Що передувало:
- Раніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що російські війська вранці 6 серпня завдали удару по центральному району Харкова, у результаті чого було пошкоджено будівлю поліклініки.