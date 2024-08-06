Российский удар по центру Харькова: количество пострадавших возросло
В результате российского удара "Искандером" по Шевченковскому району Харькова пострадали по меньшей мере пять человек, двое из них госпитализированы, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Удар в Шевченковском районе Харькова. Оккупанты около 10 часов утра попали Искандером. Медики оказали помощь по меньшей мере пяти пострадавшим гражданским. Две женщины госпитализированы в хирургию, остальные - амбулаторно".
Также захватчики повредили поликлинику, автомобили, другую гражданскую инфраструктуру. Сейчас на месте работают правоохранители, чтобы зафиксировать очередное преступление оккупантов.
Что предшествовало:
- Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что российские войска утром 6 августа нанесли удар по центральному району Харькова, в результате чего было повреждено здание поликлиники.