Российский удар по центру Харькова: количество пострадавших возросло

В результате российского удара "Искандером" по Шевченковскому району Харькова пострадали по меньшей мере пять человек, двое из них госпитализированы, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Удар в Шевченковском районе Харькова. Оккупанты около 10 часов утра попали Искандером. Медики оказали помощь по меньшей мере пяти пострадавшим гражданским. Две женщины госпитализированы в хирургию, остальные - амбулаторно".

Также захватчики повредили поликлинику, автомобили, другую гражданскую инфраструктуру. Сейчас на месте работают правоохранители, чтобы зафиксировать очередное преступление оккупантов.

Наслідки російського ракетного удару по Харкову.Відео: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов pic.twitter.com/g3qU5HBuT0 — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 6, 2024

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