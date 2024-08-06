"Укрзалізниця" отримала збиток, вимагає переглянути вантажні тарифи

АТ "Укрзалізниця" у липні вперше з початку 2024 року отримала збиток. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Погіршення фінансового результату компанія пов'язує зі збільшенням обсягів перевезень низькомаржинальних вантажів, таких як залізна та марганцева руда (+65% проти липня 2023 року). Доходи від перевезень цих вантажів не покривають витрати на їх організацію.

Загалом у липні 2024 року було перевезено 13,6 млн тонн вантажів, що на 12% більше за аналогічний показник минулого року:

⁠у внутрішньому сполученні – 6,4 млн тонн (-22% до липня 2023 року);

на експорт – 6,4 млн тонн (+93% до липня 2023 року);

на імпорт – 746 000 тонн (+39% до липня 2023 року).

Вихід із ситуації "Укрзалізниця" бачить у зближенні вартості перевезення вантажів різних тарифних класів.

"Немає жодного економічного обґрунтування існування великої різниці у вартості перевезення вантажів різних тарифних класів, адже інфраструктурна складова (витрати на обслуговування інфраструктури) для всіх вантажів однакові" , – йдеться в заяві.

Зараз тарифи на перевезення Укрзалізницею залежать від вантажу: І клас – руда, вугілля, цемент; ІІ клас – зернові, сира нафта; ІІІ клас – чорні метали, металобрухт та нафтопродукти; решта, зокрема будівельні матеріали, – позакласні. Крім того, є півтора десятка різних коефіцієнтів і окрема тарифікація для перевезення порожніх вагонів.

Пропозиція "Укрзалізниці" передбачає єдиний тариф на порожні вагони та поділ за класами залежно від технології перевезення, а не особливості продукту.

Для бізнесу витрати сумарно можуть зрости на приблизно 7%.