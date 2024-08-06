"Укрзализныця" получила убыток, требует пересмотреть грузовые тарифы

АО "Укрзалізниця" в июле впервые с начала 2024 года получило убыток. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Ухудшение финансового результата компания связывает с увеличением объемов перевозок низкомаржинальных грузов, таких как железная и марганцевая руда (65% по сравнению с июлем 2023 года). Доходы от перевозок этих грузов не покрывают расходы по их организации.

В июле 2024 года было перевезено 13,6 млн тонн грузов, что на 12% больше аналогичного показателя прошлого года:

во внутреннем сообщении – 6,4 млн тонн (-22% к июлю 2023 года);

на экспорт – 6,4 млн тонн (+93% к июлю 2023 года);

на импорт – 746 000 тонн (+39% к июлю 2023 года).

Выход из ситуации "Укрзалізниця" видит в сближении стоимости перевозки грузов разных тарифных классов.

"Нет никакого экономического обоснования существования большой разницы в стоимости перевозки грузов разных тарифных классов, ведь инфраструктурная составляющая (расходы на обслуживание инфраструктуры) для всех грузов одинаковы" , — говорится в заявлении.

Сейчас тарифы на перевозку Укрзалізниці зависят от груза: I класс – руда, уголь, цемент; ІІ класс – зерновые, сырая нефть; ІІІ класс – черные металлы, металлолом и нефтепродукты; остальные, в том числе строительные материалы, – внеклассные. Кроме того, есть полтора десятка разных коэффициентов и отдельная тарификация для перевозки пустых вагонов.

Предложение "Укрзалізниці" предусматривает единый тариф на пустые вагоны и разделение по классам в зависимости от технологии перевозки, а не особенностей продукта.

Для бизнеса расходы суммарно могут вырасти примерно на 7%.