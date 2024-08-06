У Сумах пролунали вибухи: російські війська запустили КАБи (Оновлено)

У Сумах вдень, 6 серпня пролунали вибухи, російські загарбники запустили КАБи та атакували ракетами інфраструктуру Сумського району області, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють "Суспільне Суми", Повітряні сили, Сумська ОВА.

Повітряні сили перед цим повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі східного напрямку.

Наразі повітряна тривога оголошена у 8 областях України.

Оновлено. Повятрін сили повідомили про заупуск росіянами КАБів.

"Сумщина - залишайтесь в укриттях! Пуски КАБів", - говориться у повідомленні.

За даними Сумської ОВА, ворог здійснив ракетну атаку по інфраструктурі Сумського району. Попередьно, без жертв, на місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожого удару уточнюються.