На сході Румунії тривають роботи з перетворення аеродрому радянських часів на найбільшу військову базу НАТО в Європі, повідомляє Ділова столиця.

Про це пише The Times.

Зазначається, що розширення Румунією авіабази "Міхай-Когелнічану", розташованої всього за 97 км від кордону з Україною, було засуджено Росією як кричущий приклад агресії з боку НАТО.

"Чим ближче вона до кордонів Росії, тим більша ймовірність того, що вона стане однією з перших цілей для ударів у відповідь" , — попередив на початку цього року Андрєй Клімов, депутат Державної думи Росії.

Видання пише, що прагнення Румунії посилити свою оборону можна зрозуміти як відповідь на ворожість Росії. Лише минулого тижня на румунській території були знайдені уламки трьох дронів Shahed 136, що змусило НАТО посилити патрулювання винищувачів вздовж кордону.

"Країни, що найближче розташовані до Росії й що перебували під російським впливом, розуміють, що стоїть на кону. Рішення про посилення бази є заявою про те, що Росія не буде вказувати нам, що ми можемо, а що не можемо робити" , — вважає американський генерал у відставці Бен Ходжес.

The Times зазначає, що авіабаза "Міхай-Когелнічану" на сході Румунії перевершить базу "Рамштайн" в Німеччині й стане найбільшою базою НАТО в Європі, вдвічі більшою за розміром, ніж німецький гарнізон. Стратегічно розташована за межами Констанци, головного порту Румунії, авіабаза вже слугує штаб-квартирою для місій НАТО з повітряного патрулювання над Чорним морем.