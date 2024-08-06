На востоке Румынии продолжаются работы по превращению аэродрома советских времен в крупнейшую военную базу НАТО в Европе, сообщает Деловая столица.

Об этом пишет The Times.

Отмечается, что расширение Румынией авиабазы "Михай-Когелничана", расположенной всего в 97 км от границы с Украиной, было осуждено Россией как вопиющий пример агрессии со стороны НАТО.

"Чем ближе она к границам России, тем больше вероятность того, что она станет одной из первых целей для ответных ударов" , — предупредил в начале этого года Андрей Климов, депутат Государственной думы России.

Издание пишет, что стремление Румынии усилить свою оборону можно понять как ответ на враждебность России. Только на прошлой неделе на румынской территории были обнаружены обломки трех дронов Shahed 136, что заставило НАТО усилить патрулирование истребителей вдоль границы.

"Страны, которые ближе всего расположены к России и находились под российским влиянием, понимают, что стоит на кону. Решение об усилении базы является заявлением о том, что Россия не будет указывать нам, что мы можем, а что не можем делать" , — считает американский генерал в отставке Бен Ходжес

The Times отмечает, что авиабаза "Михай-Когелничана" на востоке Румынии превзойдет базу "Рамштайн" в Германии и станет крупнейшей базой НАТО в Европе, вдвое больше по размеру, чем немецкий гарнизон. Стратегически расположенная за пределами Констанцы, главного порта Румынии, авиабаза уже служит штаб-квартирой для миссий НАТО по воздушному патрулированию над Черным морем.