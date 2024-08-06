У Раді не планують запроваджувати електронні повістки – Веніславський

В Україні не планується вручення повісток в електронному форматі. Жодних законодавчих ініціатив щодо цього немає.﻿ Про це заявив член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

Веніславський заявив, що не існує технічних проблем щодо оповіщення військовозобов'язаних, проте використання електронних засобів для вручення повісток не передбачено.

"Є однозначна політична воля президента, Верховної Ради та виконавчої влади про те, що Резерв+ і будь-які інші засоби електронної комунікації з громадянами України використовуватися для вручення повісток не будуть. Це перше. Це політична воля" , - наголосив Веніславський.

Він також зазначив, що будь-які нововведення повинні вирішуватися виключно на законодавчому рівні.

"Жодних законодавчих ініціатив щодо цього немає. І на даний момент навіть не реєструються такі ініціативи. Тому про це говорити на сьогодні точно немає жодних підстав. Політична воля очевидна, юридичних підстав немає" , - підкреслив Веніславський.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що згідно з новим законом про мобілізацію, громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його за вимогою уповноваженого представника ТЦК та СП, поліцейського чи прикордонника. Детальніше про головні правила закону в окремому матеріалі РБК-Україна.

В кінці лютого президент України Володимир Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків. В документі зазначалось, що протягом 12 місяців з дня звільнення в запас строковики не можуть бути призвані знову на військову службу.

Вже у квітні було підписано закон щодо зниження віку для мобілізації з 27 до 25 років.

Як зазначив Веніславський, попри порушення партнерами Києва питань щодо зменшення призовного віку в Україні нижче 25 років, наразі немає жодних відповідних ініціатив.