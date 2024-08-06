В Раде не планируют вводить электронные повестки – Вениславский

В Украине не планируется вручение повесток в электронном формате. Никаких законодательных инициатив по поводу этого нет.﻿ Об этом заявил член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

Вениславский заявил, что не существует технических проблем по уведомлению военнообязанных, однако использование электронных средств для вручения повесток не предусмотрено.

"Есть однозначная политическая воля президента, Верховной Рады и исполнительной власти о том, что Резерв+ и любые другие средства электронной коммуникации с гражданами Украины использоваться для вручения повесток не будут. Это первое. Это политическая воля" , - подчеркнул Вениславский.

Он также отметил, что любые новшества должны решаться исключительно на законодательном уровне.

"Никаких законодательных инициатив по этому поводу нет. И на данный момент даже не регистрируются такие инициативы. Поэтому об этом говорить сегодня точно нет никаких оснований. Политическая воля очевидна, юридических оснований нет" , - сказал Вениславский.

Мобилизация в Украине

Напомним, что согласно новому закону о мобилизации граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП, полицейского или пограничника. Детальнее о главных правилах закона в отдельном материале РБК-Украина.

В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации срочников. В документе отмечалось, что в течение 12 месяцев со дня увольнения в запас срочники не могут быть призваны снова на военную службу.

Уже в апреле был подписан закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет.

Как отметил Вениславский, несмотря на нарушение партнерами Киева вопросов уменьшения призывного возраста в Украине ниже 25 лет, пока нет никаких соответствующих инициатив.