Ставка ухвалила рішення про додаткове фінансування ракетної програми – Зеленський
На засіданні Ставки верховного головнокомандувача ухвалили рішення про спрямування додаткового фінансування на ракетну програму.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Серед головних питань, які були на Ставці – це ситуація на фронті та виробництво дронів і ракет.
"Питання номер один – ситуація на фронті. Особливо детально – Покровський, Торецький і Харківський напрямки. Головком Олександр Сирський доповідав по відеозв’язку: він зараз на місці й тримає ситуацію під особистим контролем. Окремі доповіді розвідок – ГУР і СЗР – щодо прогнозів розвитку ситуації та найближчих цілей російських військ", – йдеться в дописі Зеленського.
Міністр оборони Рустем Умєров, віцепрем'єр з інновацій Михайло Федорова та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін доповіли про потребу Сил оборони у дронах та ракетах до кінця року та динаміку виробництва.
"Рішенням Ставки спрямували додаткове фінансування на нашу ракетну програму. Ракет власного виробництва буде більше", – повідомив Зеленський.
Також Умєров доповів про насичення зброєю та технікою додаткових бригад.
"Активно працюємо з партнерами", – зазначив президент.