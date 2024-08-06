Ставка ухвалила рішення про додаткове фінансування ракетної програми – Зеленський

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача ухвалили рішення про спрямування додаткового фінансування на ракетну програму.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Серед головних питань, які були на Ставці – це ситуація на фронті та виробництво дронів і ракет.

"Питання номер один – ситуація на фронті. Особливо детально – Покровський, Торецький і Харківський напрямки. Головком Олександр Сирський доповідав по відеозв’язку: він зараз на місці й тримає ситуацію під особистим контролем. Окремі доповіді розвідок – ГУР і СЗР – щодо прогнозів розвитку ситуації та найближчих цілей російських військ" , – йдеться в дописі Зеленського.

Міністр оборони Рустем Умєров, віцепрем'єр з інновацій Михайло Федорова та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін доповіли про потребу Сил оборони у дронах та ракетах до кінця року та динаміку виробництва.

"Рішенням Ставки спрямували додаткове фінансування на нашу ракетну програму. Ракет власного виробництва буде більше" , – повідомив Зеленський.