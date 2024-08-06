Ставка приняла решение о дополнительном финансировании ракетной программы – Зеленский
На заседании Ставки верховного главнокомандующего было принято решение о направлении дополнительного финансирования на ракетную программу.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Среди главных вопросов, которые были на Ставке, - это ситуация на фронте и производство дронов и ракет.
"Вопрос номер один – ситуация на фронте. Особенно подробно – Покровское, Торецкое и Харьковское направления. Главком Александр Сырский докладывал по видеосвязи: он сейчас на месте и держит ситуацию под личным контролем. Отдельные доклады разведок – ГУР и СВР – по прогнозам развития ситуации и ближайших целей российских войск", – говорится в сообщении Зеленского.
Министр обороны Рустем Умеров, вице-премьер по инновациям Михаил Федорова и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин доложили о необходимости сил обороны в дронах и ракетах до конца года и динамике производства.
"Решением Ставки направили дополнительное финансирование на нашу ракетную программу. Ракет собственного производства будет больше", – сообщил Зеленский.
Также Умеров доложил о насыщении оружием и техникой дополнительных бригад.
"Активно работаем с партнерами", – отметил президент.