Ставка приняла решение о дополнительном финансировании ракетной программы – Зеленский

На заседании Ставки верховного главнокомандующего было принято решение о направлении дополнительного финансирования на ракетную программу.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Среди главных вопросов, которые были на Ставке, - это ситуация на фронте и производство дронов и ракет.

"Вопрос номер один – ситуация на фронте. Особенно подробно – Покровское, Торецкое и Харьковское направления. Главком Александр Сырский докладывал по видеосвязи: он сейчас на месте и держит ситуацию под личным контролем. Отдельные доклады разведок – ГУР и СВР – по прогнозам развития ситуации и ближайших целей российских войск" , – говорится в сообщении Зеленского.

Министр обороны Рустем Умеров, вице-премьер по инновациям Михаил Федорова и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин доложили о необходимости сил обороны в дронах и ракетах до конца года и динамике производства.

"Решением Ставки направили дополнительное финансирование на нашу ракетную программу. Ракет собственного производства будет больше" , – сообщил Зеленский.