Через країни Балтії до РФ експортували вина на 365 млн доларів

Головними прямими експортерами країн-виробників винопродукції до Російської Федерації у 2023 році були Італія та Грузія. Відповідну інформацію оприлюднила Американська асоціація винних економістів (AAWE), повідомляє Економічна правда.

За даними AAWE обсяг експорту винної продукції з Італії до Росії торік становив 171,5 млн дол., тоді як Грузії – 168,3 млн дол. Ці дві країни є найбільшими постачальниками вина до РФ.

Асоціація звертає увагу на те, що велика кількість винопродукції до Російської Федерації експортується через країни Балтії. За її даними у 2023 році обсяг транзитних перевезень вина через Литву становив 211,4 млн дол., а Латвію – 153,8 млн дол.

За даними Державної служби статистики у тому ж таки 2023 році Україна імпортувала з Італії винопродукції на 72,4 млн дол., експортувавши на 43,3 тис. дол., з Грузії – 15,8 млн дол. проти 4,2 тис. дол.