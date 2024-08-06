Через страны Балтии в РФ экспортировали вина на 365 млн долларов

Главными прямыми экспортерами стран-производителей винопродукции в Российскую Федерацию в 2023 году были Италия и Грузия. Соответствующую информацию обнародовала Американская ассоциация винных экономистов (AAWE), сообщает Экономическая правда.

По данным AAWE объем экспорта винной продукции из Италии в Россию в прошлом году составил 171,5 млн долл, тогда как Грузии - 168,3 млн долл. Эти две страны являются крупнейшими поставщиками вина в РФ.

Ассоциация обращает внимание на то, что большое количество винопродукции в Российскую Федерацию экспортируется через страны Балтии. По ее данным в 2023 году объем транзитных перевозок вина через Литву составил 211,4 млн долл, а Латвию - 153,8 млн долл.

По данным Государственной службы статистики в том же 2023 году Украина импортировала из Италии винопродукции на 72,4 млн долл, экспортировав на 43,3 тыс долл, из Грузии - 15,8 млн долл против 4,2 тыс долл.