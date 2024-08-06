На Сумщині зупинив роботу єдиний пункт пропуску на кордоні з РФ

У вівторок, 6 серпня, на Сумщині припинив роботу єдиний пункт пропуску на кордоні з Росією Колотилівка-Покровка. Саме ним люди з окупації повертались на підконтрольні Україні території, повідомляє Суспільне.

Про це розповіла волонтерка пункту допомоги "Атмосфера" Катерина Арісой.

«Сьогодні закрили пункт пропуску, але поки що деталей немає. Ми попередили людей, щоб там знали» , — сказала волонтерка.

Вона зазначила, що поки невідомо, на який час закрили пункт пропуску.

Пункт підтримки "Атмосфера" облаштували волонтери на Сумщині. У ньому надають допомогу тим людям, які перетинали кордон. Там можна поїсти, відпочити та отримати допомогу з евакуації в інші регіони.

За 2023 рік волонтери допомогли 17 тисячам українців, які повернулись з окупації.