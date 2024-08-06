На Сумщине остановил работу единственный пункт пропуска на границе с РФ

Во вторник, 6 августа, на Сумщине прекратил работу единственный пункт пропуска на границе с Россией Колотиловка-Покровка. Именно им люди из оккупации возвращались на подконтрольные Украине территории, сообщает Суспільне.

Об этом рассказала волонтер пункта помощи "Атмосфера" Екатерина Арисой.

«Сегодня закрыли пункт пропуска, но пока деталей нет. Мы предупредили людей, чтобы там знали» , — сказала волонтер.

Она отметила, что пока неизвестно, на какое время закрыли пункт пропуска.

Пункт поддержки "Атмосфера" обустроили волонтеры на Сумщине. В нем оказывают помощь тем людям, которые пересекали границу. Там можно поесть, отдохнуть и получить помощь по эвакуации в другие регионы.

За 2023 год волонтеры помогли 17 тысячам украинцев, которые вернулись из оккупации.