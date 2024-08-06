СБУ ідентифікувала окупанта, причетного до тортур на Київщині

Служба безпеки України встановила особу ще одного російського воєнного злочинця, який брав участь у катуваннях цивільного населення під час окупації частини території Київської області. З посиланням на пресслужбу СБУ, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Ним виявився Олександр Тамрян, 24-річний військовослужбовець 14-ї окремої бригади спецназу головного управління генштабу збройних сил Росії (ГРУ).

На початку повномасштабного вторгнення Тамрян брав участь у захопленні селища Козаровичі Вишгородського району. Під час окупації він був залучений до проведення так званих "зачисток", спрямованих на виявлення учасників руху опору.

У березні 2022 року Тамрян разом з іншими російськими військовими проводив обшуки в домівках місцевих жителів. Під час одного з таких рейдів він увірвався на подвір'я 50-річного чоловіка, збив його з ніг прикладом автомата, а потім разом із чотирма співучасниками жорстоко побив потерпілого ногами та прикладами.

Тамрян намагався змусити чоловіка зізнатися у співпраці з Силами оборони України, але безуспішно. Після цього загарбники залишили потерпілого стікати кров’ю у дворі, а Тамрян пригрозив, що повернеться і вб'є його. Потерпілому вдалося сховатися і уникнути подальшої фізичної розправи.

У результаті побиття чоловік отримав численні травми: зламані ребра, розбита голова, пошкоджена грудна клітка, поперек і ноги.

Слідчі СБУ заочно повідомили Тамряну про підозру за ч. 1 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене групою осіб). Тривають комплексні заходи для притягнення воєнного злочинця до відповідальності.

Нещодавно до суду було скеровано обвинувальний акт проти заступника командира Росгвардії, який катував цивільних під час окупації Гостомеля в Київській області у березні 2022 року.

Також судитимуть заочно колишнього мера Балаклії Харківської області Івана Столбового, який перейшов на бік загарбників і після деокупації міста втік до Росії. Йому загрожує довічне ув'язнення.